Corpo de russo desaparecido havia mais de 3 meses é encontrado no RJ

Região onde ele foi encontrado é uma área de difícil acesso, com vales e penhascos. A polícia esclareceu que o corpo só foi encontrado, já em avançado estágio de decomposição, após um experiente frequentador das trilhas da região sentir um gosto ruim na água de um córrego e seguir a rastro.

Investigações apontaram que ele teria sofrido um acidente e morrido enquanto caminhava por uma trilha. A polícia afirmou que o turista seguia em direção à Vista Chinesa, onde esperava pegar uma condução a outro destino.

Buscas tiveram início após um amigo do russo fazer o registro do desaparecimento na delegacia. Ele relatou que o turista sempre costumava compartilhar a sua localização enquanto estava no Brasil. No imóvel onde estava hospedado, os agentes encontraram muitos pertences dele, incluindo o passaporte.

Turista foi visto pela última vez no dia 9 de junho

Denis Kopanev estava desaparecido desde do dia 9 de junho. Ele foi visto pela última vez saindo do imóvel onde estava hospedado, na Estrada Santa Marinha, no Parque da Cidade, na Gávea. As operações de buscas contaram com drones, cães farejadores e até mesmo o helicóptero da Polícia Civil.

O russo chegou ao Rio após visitar a Amazônia e pontos turísticos de Minas Gerais. Na sequência, ele pegaria um avião para São Paulo, onde encontraria um amigo e viajaria para Fernando de Noronha.