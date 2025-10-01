Estado muito crítico, diz mãe de jovem em coma por intoxicação por metanol

Rafael consumiu gim com energético um dia antes de passar mal. A bebida foi comprada em uma adega próxima à casa dele no dia 23 de agosto, informou a mãe à TV Globo. Um amigo que bebeu com ele também foi internado com problemas na visão, mas se recuperou e recebeu alta do hospital dias depois.

A mãe de Rafael explicou que a toxicidade do metanol foi removida do sangue do filho, mas a visão e o cérebro dele já estavam afetados. Hoje, além do caso de Rafael, outros 22 casos de contaminações por metanol são investigadas em São Paulo.

Mais de 20 casos estão sob investigação

Governo de SP anunciou ontem que registrou 22 casos de intoxicação por metanol. Sete foram confirmados e 15 estão em investigação. As cidades que registraram essas ocorrências são São Paulo, São Bernardo do Campo, Limeira e Itapecerica da Serra.

Do total, cinco casos resultaram em morte, das quais está confirmado que uma tem relação com a ingestão de bebidas alcoólicas. As outras quatro estão sendo investigadas. O protocolo prevê coleta de sangue ou urina, análise laboratorial e, depois, investigação sobre as condições da ingestão.

Todos os casos deram positivo para metanol, mas o governo paulista investiga como essa intoxicação aconteceu: se por ingestão de bebida adulterada ou por consumo intencional. O protocolo prevê coleta de sangue ou urina, análise laboratorial e, depois, investigação sobre as condições da ingestão.