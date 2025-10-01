Feriados de outubro 2025: veja calendário e quem pode folgar neste mês

O calendário do mês de outubro terá um feriado nacional, de acordo com o cronograma divulgado pelo governo federal. A data, porém, cairá em um domingo (12).
O que aconteceu
Dia 12 de outubro é feriado nacional. A data celebra Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil.
Em 1980, o então presidente João Figueiredo sancionou a lei 6.802, que oficializou o 12 de outubro como feriado nacional. A lei reforçou a importância de Nossa Senhora Aparecida para a identidade e a cultura religiosa brasileira, estabelecendo um dia de celebração em todo o país.
Ponto facultativo também está previsto no mês. O Dia do Servidor Público é 28. Porém, segundo o ministério da gestão e da inovação, a data será comemorada no dia 27 para servidores federais, uma segunda-feira. O que se pode repetir em gestões municipais e estaduais.
Mais quatro feriados nacionais até o fim do ano além do 12 de outubro. Dois deles, no entanto, vão cair em fins de semana (veja a lista abaixo).
Também estão previstos feriados e pontos facultativos municipais e estaduais. Vale destacar que a lista abaixo traz apenas alguns exemplos; a folga pode ocorrer em outras localidades pelo Brasil afora.
- 2 de outubro (quinta-feira) - Criação do município de Porto Velho (a Prefeitura publicou o decreto nº 21.376, que estabelece ponto facultativo na sexta, 3)
- 5 de outubro (domingo) - Aniversário de Roraima
- 11 de outubro (sábado) - Criação de Mato Grosso do Sul
- 19 de domingo (domingo) - Dia do Piauí
- 24 de outubro (sexta) - Aniversário de Goiânia
- 24 de outubro (sexta) - Elevação de Manaus à categoria de cidade
As atividades consideradas essenciais operam regularmente ou em regime de plantão em feriados. Isso abrange setores como saúde, transporte, energia, comunicações, serviços funerários e outros.
Os próximos feriados nacionais de 2025
- 12 de outubro (domingo) - Dia de Nossa Senhora de Aparecida
- 2 de novembro (domingo) - Finados
- 15 de novembro (sábado) - Proclamação da República
- 20 de novembro (quinta) - Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra
- 25 de dezembro (quinta) - Natal
