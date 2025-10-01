Feriados de outubro 2025: veja calendário e quem pode folgar neste mês

O calendário do mês de outubro terá um feriado nacional, de acordo com o cronograma divulgado pelo governo federal. A data, porém, cairá em um domingo (12).

O que aconteceu

Dia 12 de outubro é feriado nacional. A data celebra Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil.

Em 1980, o então presidente João Figueiredo sancionou a lei 6.802, que oficializou o 12 de outubro como feriado nacional. A lei reforçou a importância de Nossa Senhora Aparecida para a identidade e a cultura religiosa brasileira, estabelecendo um dia de celebração em todo o país.