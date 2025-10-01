'Interesseira', intrigas, golpe: Jockey atribui crise à Prefeitura de SP

No documento, os advogados do Jockey afirmam que os vereadores, sob liderança de Leite e com aval de Nunes, fizeram "terrorismo estatal", um "autêntico golpe" contra o clube.

É possível identificar que se trata do então presidente da Câmara Municipal, pois foi citada uma declaração dele na plenária à época: "Senhores proprietários de cavalos, tirem seus cavalos de lá, porque serão presos".

(...) Sob a liderança do presidente da Câmara [Leite] e com o apoio e aval, comprovado a partir da sanção pelo prefeito [Nunes], configurando ato de escancarado terrorismo estatal, consumou autêntico golpe contra a instituição mediante simulacro de uma Lei Municipal, intentando ocupação do hipódromo 'manu militari', valendo reproduzir a advertência jornalística promovida pelo vereador citado, qual antropoide desvairado, verberava: 'Proprietários de cavalos, tirem seus cavalos de lá, porque serão presos'

Jockey Club, no pedido protocolado na Justiça

No documento, o Jockey diz que a aprovação da lei envolve "distorções produzidas por políticos irresponsáveis no trato da coisa pública, transformando caprichos personalíssimos em arremetidas arrivistas e interesseiras".

Todo o relatado linhas atrás ganha dimensão de uma verdade inconveniente, se não vergonhosa, caso derivemos ao conhecimento da mais recente obra demoníaca engendrada pela municipalidade, datada de outubro de 2024, em conúbio com a Câmara Municipal da capital e seus ilustrados edis

Procurado, Leite afirmou que a Casa aprovou, sob sua liderança, a criação de um parque público na área. "Nada foi feito às escuras. A criação do parque é uma forma de que aquele espaço, que deve milhões aos cofres públicos, deixe de ser utilizado por uma elite e passe a ser do povo de São Paulo."