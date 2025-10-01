Mais de 30% das bebidas vendidas no Brasil são falsas, aponta pesquisa

Projeção para 2025 é de manutenção do índice. "Se não houver mudanças substanciais na fiscalização e/ou redução da carga tributária, a tendência para 2025 é de manutenção do volume de vendas ilícitas, especialmente se persistirem dificuldades econômicas ou alta tributação", diz a pesquisa.

Mais de 20 casos estão sob investigação

Governo de SP anunciou ontem que registrou 22 casos de intoxicação por metanol. Sete foram confirmados e 15 estão em investigação. As cidades que registraram essas ocorrências: São Paulo, São Bernardo do Campo, Limeira e Itapecerica da Serra.

Do total, cinco casos resultaram em morte, das quais está confirmado que uma tem relação com a ingestão de bebidas alcoólicas. As outras quatro estão sendo investigadas. O protocolo prevê coleta de sangue ou urina, análise laboratorial e, depois, investigação sobre as condições da ingestão.

Todos os casos deram positivo para metanol, mas o governo paulista investiga como essa intoxicação aconteceu: se por ingestão de bebida adulterada ou por consumo intencional. O protocolo prevê coleta de sangue ou urina, análise laboratorial e, depois, investigação sobre as condições da ingestão.

Três bares e uma distribuidora foram interditados ontem. O bar Ministrão, nos Jardins, e o bar Torres, na Mooca, foram fechados temporariamente. Uma distribuidora na Vila Mariana e um bar em São Bernardo do Campo também foram interditados pela vigilância.