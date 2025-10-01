Moradores dos extremos de SP já recebiam avisos sobre bebidas desde março

Na final do Campeonato Paulista, torcedores passaram mal e receberam recomendações do que não beber. Em 27 de março, nos bares do entorno da estação Artur Alvim do Metrô, onde parte da torcida do Corinthians se concentra, o dono de um dos estabelecimentos recomendou a uma advogada que não comprasse, do próprio estabelecimento, bebidas que não fossem long necks.

Recomendação ocorreu depois de a advogada ter tomado cerveja da marca mais cara do bar, mas de 600 ml. A advogada afirmou à reportagem ter recebido relatos de que clientes estranharam o gosto das bebidas e passaram mal, com ressacas mais intensas que o usual, mesmo ingerindo pouca cerveja.

Dois jovens afirmaram que compraram um uísque em uma adega próxima da estação de trem de São Miguel Paulista, mas foram reclamar da qualidade. O caso ocorreu em maio. Segundo eles, o dono da adega sugeriu que os jovens fossem reclamar com traficantes que moram em uma favela próxima, porque a carga seria de responsabilidade dos criminosos. Desde então, dizem que eles e seus amigos nunca mais compraram no local.

Um motorista de aplicativo, morador de Santo André, diz que nunca tinha ouvido falar sobre contaminação por metanol, mas várias vezes sobre bebidas batizadas. Ele diz que frequenta bares e bailes funk do ABC e que costumava pedir um uísque mais caro, que continha na garrafa uísque mais barato. Esse tipo de adulteração de bebidas é o mais comum, de acordo com a Polícia Civil.

Produtor cultural do Grajaú, na zona sul, mudou de hábito por passar mal. Ele disse que, desde o início do ano, deixou de comprar destilados nas adegas do bairro ao perceber que passava muito mal no dia seguinte, o que não acontecia quando comprava no supermercado. O produtor disse que a informação informal que circula no bairro é a de que os adesivos das garrafas são trocados pelo de marcas mais caras e que a logística tem autorização do crime organizado para funcionar. A polícia não confirma a informação.

Dados de contaminações

Os números do governo federal e do governo estadual são divergentes.