Mortes e bares fechados: o que se sabe da intoxicação por metanol em SP

Todos os casos deram positivo para metanol, mas o governo paulista investiga como essa intoxicação aconteceu: se por ingestão de bebida adulterada ou por consumo intencional. O protocolo prevê coleta de sangue ou urina, análise laboratorial e, depois, investigação sobre as condições da ingestão.

Três bares e uma distribuidora foram interditados nesta terça-feira. O bar Ministrão, nos Jardins, e o bar Torres, na Mooca, foram fechados temporariamente. Uma distribuidora na Vila Mariana e um bar em São Bernardo do Campo também foram interditados pela vigilância.

Donos do bar Torres disseram colaborar com as investigações e negaram irregularidades na aquisição de bebidas. O bar Ministrão não se manifestou e deletou perfil que mantinha nas redes sociais. A reportagem não conseguiu confirmar os nomes do bar em São Bernardo do Campo e da distribuidora na Vila Mariana.

Pelo menos três pessoas seguem internadas em estado grave. Um jovem de 27 anos está em coma há de mais de 20 dias após ter o cérebro afetado pelo metanol; uma mulher perdeu a visão dos dois olhos e segue hospitalizada; um outro homem também parou de enxergar, teve AVC e ainda está internado.

Rafael, internado em estado grave há 29 dias Imagem: Reprodução/Fantástico

Governo federal coloca PF na investigação

Polícia Federal vai investigar os casos, que podem estar além do estado de SP. "Foi aberto inquérito na Polícia Federal para verificar a procedência dessa droga e a rede possível de distribuição", disse o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, em coletiva de imprensa, em Brasília.