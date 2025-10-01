SP investiga 37 casos de intoxicação por metanol ligados a bebidas falsas

Foram apreendidas 802 garrafas em 660 distribuidoras e 142 bares da capital. Um lote com 128 mil garrafas de vodca foi lacrado em Barueri enquanto aguarda apresentação de documentação.

Segundo o Governo de São Paulo, foram instaurados cinco inquéritos criminais relacionados às intoxicações. São três departamentos da Polícia Civil envolvidos e 22 prisões foram realizadas neste ano.

Governo federal coloca PF na investigação

Polícia Federal vai investigar os casos, que podem estar além do estado de SP. "Foi aberto inquérito na Polícia Federal para verificar a procedência dessa droga e a rede possível de distribuição", disse o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, em coletiva de imprensa, em Brasília.

"A investigação dirá se tem conexões com o crime organizado", afirmou o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues. A apuração foi instaurada ontem e, segundo a PF, ainda não se sabe se as bebidas podem ter vindo de adulteração importada.

O rastreamento de possíveis novos casos será feito em parceria com o Ministério da Saúde. "Vamos reforçar com uma nota técnica específica em relação à intoxicação com metanol, [para] a definição de casos suspeitos para as vigilâncias locais, secretarias municipais e estaduais de todo o país: quando deve suspeitar de uma intoxicação de metanol, quais são os sinais, sintomas clínicos", afirmou o ministro Alexandre Padilha.