Não beba destilados se não tiver 'absoluta certeza' da origem, diz Padilha

Além de evitar consumir destilados de origem incerta, pacientes devem fornecer informações detalhadas aos profissionais de saúde. "Quando [pacientes] chegam à unidade [de saúde], às vezes contam os seus sinais, seus sintomas, mas não fazem alerta específico: 'fui a um lugar, bebi algo de que eu não sabia a origem'", afirmou Padilha.

Expectativa do ministro é que número de casos suba após mudança de protocolo nos atendimentos e testagens. A pasta passou a orientar os profissionais de saúde a notificarem os casos com a maior brevidade possível, "logo no primeiro contato suspeito", para mapear o tamanho do problema.

O reforço dado pelo Ministério da Saúde no nosso sistema de vigilância vai exatamente no sentido de chamar atenção dos profissionais de saúde que estão lá na ponta, são eles que atendem os casos, que aumentem o número de notificação de casos suspeitos.

Ministro da Saúde, Alexandre Padilha

Brasil tenta comprar antídoto do exterior

Ministério acionou a Organização Panamericana de Saúde para compra de fomepizol. Segundo Padilha, o governo vai verificar "a possibilidade de importar diretamente com quem já produziu esse antídoto para ter uma espécie de estoque de reserva".

Ele salientou, contudo, que o etanol farmacêutico — principal antídoto contra intoxicação por metanol — está disponível no Brasil. O ministro explicou que este "não é o etanol comum, o das bebidas, muito menos o dos combustíveis", deve ser usado "sob supervisão dos centros de referência de intoxicação".