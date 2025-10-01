PM e esposa mortos em motel desmaiaram em banheira após consumirem drogas

A perícia dos corpos do policial militar Jeferson Luiz Sagaz e da mulher dele, Ana Carolina Silva, encontrados em um motel de São José (SC), mostrou que a morte deles foi causada por uma combinação de fatores envolvendo consumo de drogas.

O que aconteceu

O casal bebeu, consumiu cocaína e desmaiou dentro da banheira do motel na noite de 10 de agosto. Eles foram encontrados dentro da banheira no dia seguinte, após serem dados como desaparecidos por parentes.

Concentração de álcool e drogas nos corpos da vítima eram suficientes para matar, mas a água quente da banheira, que estava com temperatura de 50ºC, contribuiu para as mortes. Segundo o laudo, a imersão na água aquecida após o desmaio também causou o "colapso térmico" dos corpos.