'Rolezinho' provoca acidente com 30 motos e deixa 8 feridos no RJ

Um grupo de motocicletas que fazia um "rolezinho" provocou um acidente com 30 motos e deixou oito feridos na madrugada de hoje, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Grupo com dezenas de motociclistas fazia rolezinho clandestino pela Via Light, por volta das 3h de hoje. Em determinado ponto, os condutores se depararam com uma blitz da Polícia Militar e começou uma confusão.

Um motociclista se assustou ao ver a viatura e tentou fugir. Na tentativa de fuga, ele não conseguiu controlar a própria motocicleta e desencadeou o acidente generalizado com as 30 motos.