SBC tem 4 mortes e 13 casos de intoxicação por metanol, diz prefeitura

Os exames para confirmar ou descartar a contaminação estão sendo realizados pelo IML (Instituto Médico Legal). Em nota, a Prefeitura de São Bernardo do Campo afirmou que a rede municipal de Saúde já está organizada para garantir um fluxo rápido e efetivo de atendimento para novos casos que possam surgir.

Atendidos pela rede de saúde relataram tremores, fraqueza a perda de visão. Uma mulher de 30 anos está na UTI do Hospital de Clínicas, sedada, realizando hemodiálise e em acompanhamento com equipe de nefrologia e neurologia. Exames confirmaram a contaminação por metanol. Outro paciente, um jovem de 26 anos, foi internado com problemas na visão, mas evoluiu bem e teve alta na manhã de hoje.

Vigilância Epidemiológica mantém contato com as famílias das vítimas e dos pacientes internados. Segundo a prefeitura, o objetivo é identificar possíveis locais de consumo do produto e áreas do entorno.

Um estabelecimento foi interditado de forma cautelar no município. No local, que não teve o nome divulgado, lotes de bebidas foram apreendidos pelas autoridades, em uma ação conjunta da Polícia Civil, Vigilância Sanitária Municipal e técnicos da Vigilância Sanitária Estadual.

Mais de 20 casos sob investigação no estado

Governo de SP anunciou ontem que registrou 22 casos de intoxicação por metanol. Sete foram confirmados e 15 estão em investigação. As cidades que registraram essas ocorrências são São Paulo, São Bernardo do Campo, Limeira e Itapecerica da Serra.