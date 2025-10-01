Um morto, 4 presos, 3 foragidos: quem é quem no caso da morte de Ruy Ferraz

Umberto, que já havia sido condenado por roubo, foi identificado pelas impressões digitais. Os investigadores localizaram as impressões dele em uma casa alugada pelos criminosos em Mongaguá. A residência foi usada para planejar a morte do delegado.

Quem são os presos

Willian Silva Marques, 36 anos, dono da casa usada por traficantes Imagem: Reprodução

William Silva Marques, 36, foi detido na semana passada, após se apresentar em uma delegacia de São Vicente. Irmão de um policial militar, ele é dono de uma das casas alugadas pelos criminosos para planejar a morte de Ruy. William não quis cooperar com as investigações e não revelou a quem alugou o imóvel.

Dahesly Oliveira Pires, 25, é acusada de transportar um dos fuzis usados no crime. Ela teria recebido R$ 1,5 mil para levar a arma até Diadema, na Grande SP.

Luiz Henrique Soares Batista, 38, o Fofão. Ele admitiu ter dado fuga para um dos criminosos após o assassinato do delegado, segundo a polícia.