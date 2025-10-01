'Usei droga desde os 13 anos, namorei um traficante e fui agredida por ele'

Passado mais de um ano —e após nove meses de internação—, ela não se sente curada, mas sabe que está no caminho certo. A VivaBem, ela contou sua história.

'Fui apresentada à cocaína, minha perdição'

"Comecei a usar drogas quando tinha 13 anos. Primeiro, fumando maconha e bebendo álcool com alguns amigos. No início, era bem esporádico, talvez uma vez a cada dois meses.

Já aos 14 anos, experimentei outros tipos de drogas: LSD, bala, MD. E, nesse período, fui apresentada à cocaína, que é minha perdição. Aos 15 anos, o uso de entorpecentes começou a aumentar, mas, até aquela altura, não era de forma exagerada.

Aos 17 anos, tudo desandou. Passei a usar frequentemente, comecei a sair mais e a ir a festas de rua.

Meus pais sabiam que eu bebia, mas não faziam ideia de que eu usava drogas. Eles também bebiam e tentavam esconder as bebidas, pediam que eu não bebesse, mas eu sempre dava um jeito de burlar.

'Me agrediu e me ameaçou'

Eu era jovem e, enquanto usava drogas, tive relacionamentos. Um deles foi com um namorado com quem eu fumava muita maconha. Nós comprávamos de um mesmo fornecedor e foi esse traficante que fez com que eu parasse na reabilitação —algo que foi muito importante para mim.