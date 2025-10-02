Acusados de matar jovem e concretar corpo no chão vão a júri popular em MG

Os dois réus pelo assassinato de Clara Maria Venâncio Rodrigues, 21, encontrada morta em março deste ano, em Ouro Preto (MG), vão responder por uma série de crimes, entre os quais feminicídio, vilipêndio de cadáver e abuso de animal.

O que aconteceu

Thiago Schafer Sampaio, 21, e Lucas Rodrigues Pimentel, 29, vão enfrentar júri popular. A decisão foi proferida hoje pela 1º Sumariante do Tribunal do Júri da Comarca de Belo Horizonte.

Data do júri e jurados ainda serão definidos. A Justiça mineira manteve a prisão preventiva dos réus.