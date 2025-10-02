Quem era o advogado que atuou no mensalão e foi encontrado morto em SP

Vítima foi encontrada sem os documentos. A sua identificação só foi possível após a realização do exame papiloscópico.

Família tinha registro um boletim de ocorrência por desaparecimento no dia 30 de setembro. O óbito foi registrado como morte súbita pelo 78º DP.

Conhecido por sua atuação em casos de repercussão nacional

Luiz Fernando Pacheco atuava na área criminalista há mais de 20 anos. Ele iniciou sua carreira em 1994, no escritório de Márcio Thomaz Bastos.

Pacheco se formou em direito pela Universidade Mackenzie em 1996. Fez o curso de especialização em direito penal econômico e europeu, ministrado pelo Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, Instituto de Direito Penal Econômico e Europeu e Universidade de Coimbra.

Atuou no mensalão, um escândalo de corrupção que estourou no governo de Lula (PT), em 2005. O advogado defendeu José Genoino, ex-presidente do PT, condenado por corrupção após ser acusado pelo Ministério Público Federal de atuar na distribuição de dinheiro a parlamentares com a finalidade de conseguir apoio político para formar a base de sustentação do governo federal. Na época, Pacheco defendia a tese de que o mensalão não havia existido.