Após bronca, juíza prorroga prazo para defesa de empresário que matou gari

Renê, que já havia confessado o assassinato, agora é réu e será julgado por quatro crimes. A juíza Ana Carolina Rauen Lopes de Souza aceitou a denúncia do Ministério Público estadual e ele vai responder por homicídio triplamente qualificado, ameaça, fraude processual e porte ilegal de arma de fogo.

Prisão preventiva do empresário foi mantida. A defesa de Renê havia solicitado a liberdade dele, mas a Justiça entendeu que ele deverá aguardar o julgamento na cadeia.

Justiça acolheu pedido do MP e a ação que cita Ana Paula foi desmembrada do processo que vai julgar Renê. Delegada havia sido indiciada pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo, na modalidade "ceder/emprestar", por prevaricação. Foi a arma dela que o empresário usou para matar Laudemir.

Desmembramento possibilita acordo de não persecução penal. O caso dela será remetido a uma das varas criminais de Belo Horizonte, competente para processar e julgar crimes comuns. As infrações imputadas a ela possuem penas mínimas que não ultrapassam quatro anos e foram cometidas sem violência ou grave ameaça, o que viabiliza proposta de Acordo de Não Persecução Penal, desde que ela se declare culpada das acusações.

Caso assine o acordo, a delegada não será processada criminalmente. As penas previstas para quem firma acordo de não persecução penal são prestação de serviços públicos ou pagamento de multa.

Ana Paula também é investigada pela Corregedoria da Polícia Civil de Minas Gerais. No âmbito administrativo, ela vai responder por prevaricação. Se condenada, corre o risco de perder o cargo.