Quase 2.000 lacres de vodcas e uísques falsificados são apreendidos em SP

Suspeita é de que o espaço fosse usado para adulterar bebidas. O material, apreendido pela 37º Delegacia de Polícia da capital, vai ser periciado.

Os homens foram levados à delegacia e indiciados por falsificação. Eles são investigados pela polícia, não foram presos e não tiveram seus nomes divulgados. O UOL não conseguiu acesso à defesa deles até o momento.

Lacres que seriam usados para falsificação de bebidas foram apreendidos na zona sul de São Paulo Imagem: PCSP/Divulgação

Polícia fez outras buscas contra falsificação de bebidas ontem. Materiais também foram apreendidos em distribuidoras de bebida no bairro da Bela Vista, região central da cidade. Não há até o momento comprovação de que as bebidas sejam adulteradas e elas passarão por perícia.

O estado de São Paulo confirmou dez casos de intoxicação por metanol e investiga outros 27 casos suspeitos, segundo balanço da Secretaria de Estado de Saúde divulgado ontem. Ainda não se sabe se os casos têm relação com o consumo de bebidas alcoólicas adulteradas.

O que se sabe sobre o caso

Há risco de subnotificação. O Ciatox (Centro de Informação e Assistência Toxicológica) alertou ainda que o número de casos ser ainda maior, pois nem todos chegam ao conhecimento dos órgãos de vigilância e controle.