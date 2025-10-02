Intoxicações por metanol chegam a 11 em SP; há 41 em investigação

O estado de São Paulo tem 11 casos confirmados de intoxicação por metanol, segundo balanço divulgado hoje pela Secretaria de Saúde. Ainda não se sabe se os casos têm relação com o consumo de bebidas alcoólicas adulteradas.
O que aconteceu
Há outros 41 casos em investigação. Um homem de 54 anos morreu na capital vítima da intoxicação, enquanto outros cinco óbitos estão em investigação - três na cidade de São Paulo (homens entre 45, 50 e 70 anos) e dois em São Bernardo do Campo (dois homens entre 49 e 58 anos).
Capital lidera registros com oito casos confirmados e 27 em investigação. Em seguida, São Bernardo do Campo com uma confirmação e nove registros em investigação; Guarulhos, com um caso confirmado e um investigado; Itapecerica da Serra com uma confirmação; e Barrinha, Limeira, Santos e São Vicente com um caso em investigação cada.
Sete estabelecimentos foram interditados no estado. Na capital, as interdições aconteceram nos bairros de Bela Vista, Itaim Bibi, Jardins, Mooca e M'Boi Mirim. São Bernardo do Campo e Barueri aparecem no balanço com um estabelecimento cada.
Foram apreendidas 50 mil garrafas em 2025. Segundo o balanço, também foram apreendidos 15 milhões de selos fraudados; 1,8 mil lacres falsos na capital; 162 garrafas de uísque e rótulos falsificados em Jaboticabal; 128 mil garrafas foram lacradas em Barueri por falta de documentação; 17,7 mil garrafas apreendidas em Americana; e 1.002 garrafas apreendidas durante as operações integradas nesta semana para investigação.
Cinco inquéritos criminais foram instaurados para apurar o crime. Foram feitas 24 prisões neste ano relacionadas a bebidas adulteradas, sendo duas na segunda-feira (30) em Americana e mais duas hoje em Dobrada. As mulheres foram presas após a polícia encontrar bebidas sem documentação fiscal e com rótulos desconhecidos no Brasil.
O que é o metanol
Metanol é nocivo para a saúde e pode causar vários sintomas. A exposição a quantidades significativas do produto pode resultar em náusea, vômito, dor de cabeça, visão turva, cegueira permanente, convulsões, coma, danos permanentes ao sistema nervoso ou morte. Em alguns casos, a substância costuma ser adicionada ilegalmente ao combustível como uma alternativa mais barata ao etanol.
Tomar até mesmo pequenas quantidades pode causar intoxicação. Segundo especialistas, a toxicidade do metanol está relacionada à dose que você toma —e à forma como seu corpo lida com ela. O CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA) alerta que cerca de 10 ml de metanol puro pode causar cegueira e 30 ml pode ser letal.
Metanol um álcool líquido, incolor e também conhecido como álcool metílico. Embora semelhante ao etanol na aparência, não deve ser confundido com o álcool usado em bebidas.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.