Intoxicações por metanol chegam a 11 em SP; há 41 em investigação

Sete estabelecimentos foram interditados no estado. Na capital, as interdições aconteceram nos bairros de Bela Vista, Itaim Bibi, Jardins, Mooca e M'Boi Mirim. São Bernardo do Campo e Barueri aparecem no balanço com um estabelecimento cada.

Foram apreendidas 50 mil garrafas em 2025. Segundo o balanço, também foram apreendidos 15 milhões de selos fraudados; 1,8 mil lacres falsos na capital; 162 garrafas de uísque e rótulos falsificados em Jaboticabal; 128 mil garrafas foram lacradas em Barueri por falta de documentação; 17,7 mil garrafas apreendidas em Americana; e 1.002 garrafas apreendidas durante as operações integradas nesta semana para investigação.

Cinco inquéritos criminais foram instaurados para apurar o crime. Foram feitas 24 prisões neste ano relacionadas a bebidas adulteradas, sendo duas na segunda-feira (30) em Americana e mais duas hoje em Dobrada. As mulheres foram presas após a polícia encontrar bebidas sem documentação fiscal e com rótulos desconhecidos no Brasil.

O que é o metanol

Metanol é nocivo para a saúde e pode causar vários sintomas. A exposição a quantidades significativas do produto pode resultar em náusea, vômito, dor de cabeça, visão turva, cegueira permanente, convulsões, coma, danos permanentes ao sistema nervoso ou morte. Em alguns casos, a substância costuma ser adicionada ilegalmente ao combustível como uma alternativa mais barata ao etanol.

Tomar até mesmo pequenas quantidades pode causar intoxicação. Segundo especialistas, a toxicidade do metanol está relacionada à dose que você toma —e à forma como seu corpo lida com ela. O CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA) alerta que cerca de 10 ml de metanol puro pode causar cegueira e 30 ml pode ser letal.