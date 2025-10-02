Intoxicação por metanol: são 10 casos confirmados e 33 suspeitas no Brasil

Outros 29 casos suspeitos também são investigados no estado de SP, segundo o Ministério da Saúde. Os números são baseados em dados recebidos pelo Centro Nacional de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde, afirmou o órgão federal.

Balanço oficial do governo de São Paulo, porém, tem dois casos suspeitos a menos do que o do Ministério da Saúde. Até a manhã de hoje, o número oficial divulgado pelo governo de SP era de 27 casos em investigação. A expectativa é de que um novo balanço estadual seja divulgado na tarde de hoje.

Além de duas mortes, Pernambuco também investiga outros dois casos suspeitos de intoxicação. Os casos aconteceram no agreste do estado, nas cidades de João Alfredo e Lajedo.

Quatro casos de intoxicação foram descartados até o momento, segundo o governo federal. Uma nota técnica foi enviada a todos os estados orientando que qualquer caso suspeito seja comunicado imediatamente às autoridades nacionais.

Número de intoxicações suspeitas nos últimos meses é mais que o dobro da média anual do Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil registra 20 casos por ano de intoxicações do tipo.

O que as autoridades falam sobre o caso