Bar fechado nos Jardins por suspeita de metanol na bebida pede para reabrir

O bar onde uma mulher diz ter consumido três caipirinhas e perdido a visão, em São Paulo, acionou a Justiça ontem para pedir a reabertura do estabelecimento. Prefeitura interditou o local por suspeita de comercialização de bebida com metanol.
O que aconteceu
Interdição do Ministrão Bar, no Jardim Paulista, foi motivada pela repercussão na mídia, argumenta defesa. "A impetrante enfrenta uma questão peculiar que causou a sua interdição, interdição esta fundamentada em ato do governador do estado e da municipalidade visando dar uma resposta paliativa para a sociedade, sem atacar o problema", escreveu o advogado Julio Cezar Nabas Ribeiro.
Defesa também diz que não há casos de outros consumidores do bar que tenham sido intoxicados. "Naquele dia o estabelecimento preparou sete caipirinhas com a mesma bebida. A garrafa de vodka estava aberta e não foi finalizada no dia 19, continuou a ser utilizada pelo estabelecimento. Ou seja, vários outros consumidores tiveram bebidas preparadas com a mesma garrafa de vodka que produziu a caipirinha bebida pela consumidora".
Operação apreendeu garrafas no estabelecimento, mas o resultado do laudo ainda não foi divulgado pelas autoridades. Advogado argumenta que faltam provas: "Uma única pessoa, uma única frágil prova e temos um estabelecimento interditado".
Até o momento, um bar e uma distribuidora tiveram inscrições estaduais suspensas. Outras três distribuidoras estão sob análise para suspensão e seis bares estabelecimentos foram interditados cautelarmente pelas vigilâncias sanitárias da cidade e do estado de São Paulo.
O estado de São Paulo confirmou 10 casos de intoxicação por metanol e investiga outros 27 casos suspeitos, segundo balanço divulgado ontem. Ainda não se sabe se os casos têm relação com o consumo de bebidas alcoólicas adulteradas.
Um lote com 128 mil garrafas de vodca foi recolhido na Grande São Paulo ontem. Bebidas foram lacradas por falta de documentação, mas poderão ser liberadas se registros forem apresentados à Secretaria da Fazenda.
