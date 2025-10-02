Bar fechado nos Jardins por suspeita de metanol na bebida pede para reabrir

O bar onde uma mulher diz ter consumido três caipirinhas e perdido a visão, em São Paulo, acionou a Justiça ontem para pedir a reabertura do estabelecimento. Prefeitura interditou o local por suspeita de comercialização de bebida com metanol.

O que aconteceu

Interdição do Ministrão Bar, no Jardim Paulista, foi motivada pela repercussão na mídia, argumenta defesa. "A impetrante enfrenta uma questão peculiar que causou a sua interdição, interdição esta fundamentada em ato do governador do estado e da municipalidade visando dar uma resposta paliativa para a sociedade, sem atacar o problema", escreveu o advogado Julio Cezar Nabas Ribeiro.

Defesa também diz que não há casos de outros consumidores do bar que tenham sido intoxicados. "Naquele dia o estabelecimento preparou sete caipirinhas com a mesma bebida. A garrafa de vodka estava aberta e não foi finalizada no dia 19, continuou a ser utilizada pelo estabelecimento. Ou seja, vários outros consumidores tiveram bebidas preparadas com a mesma garrafa de vodka que produziu a caipirinha bebida pela consumidora".