Casa de show onde rapper Hungria se apresentou é interditada em SP

Casa de show declarou que interdição foi "medida precipitada". "Sem comprovação de qualquer irregularidade", diz nota publicada no Instagram. O estabelecimento afirmou ainda que está tomando as medidas legais para reabrir o espaço.

Cantor foi internado por suspeita de ter ingerido bebida com metanol

Gustavo da Hungria Neves está na UTI e passará por sessões de hemodiálise. Boletim de saúde é assinado pelos médicos Leandro Machado, Guilherme Meyer e Allisson B Barcelos Borges.

Músico apresenta quadro de cefaleia, náusea, vômito, turvação visual e acidose metabólica, informou a unidade de saúde. Os sintomas apareceram após ele consumir vodca na casa de um amigo, em Brasília.

Equipe do cantor também anunciou o adiamento de shows. "Por orientação médica e com o objetivo de preservar sua saúde, os shows previstos para este final de semana serão remarcados. O artista permanece em acompanhamento e já está fora de risco iminente", diz trecho de comunicado.