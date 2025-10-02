Intoxicações por metanol: quais são as linhas de investigação?

Vamos buscar descobrir quem comprou de quem, de onde está saindo essa bebida adulterada, quem são os fraudadores, a partir desse cruzamento de informações, saber se o problema está no distribuidor, no estabelecimento que está comprando o material sem a procedência correta, ou em outro elo da cadeia.

Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas

PF trabalha no mesmo sentido no âmbito federal. O diretor-geral da organização, Andrei Rodrigues, disse em coletiva de imprensa que os casos de intoxicação podem estar ligados a investigações em andamento sobre a importação de metanol pelo porto de Paranaguá, no Paraná.

"Tudo indica que existe uma distribuição para além de São Paulo", avaliou o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. "Foi aberto inquérito na Polícia Federal para verificar a procedência dessa droga e a rede possível de distribuição", afirmou.

Participação do PCC gera discórdia

Suposta participação do PCC não é consenso. Enquanto a PF disse que vai investigar a possibilidade de que o crime organizado esteja envolvido na adulteração de bebidas, Tarcísio descartou o envolvimento da facção paulista no caso.

Segundo o governador, inquéritos abertos no estado levaram a suspeitos que não são ligados ao PCC. "Não há evidência de que haja crime organizado nisso", declarou.