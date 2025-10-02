Caso Metanol: DJ se desculpa após lista falsa de locais suspeitos viralizar

Os oito bares se tornaram parte de uma lista sem autoria determinada que passou a circular no WhatsApp. Durante os compartilhamentos, outros estabelecimentos foram adicionados e histórias com novos contextos também.

Bares citados negam casos suspeitos de intoxicação. Tanto os estabelecimentos mencionados pelo DJ quando os que foram adicionados à lista falsa publicaram notas de repúdio alegando que possuem rigorosos padrões de qualidade, controle sobre a origem da bebida e nota fiscal.

Horas após a repercussão, o DJ disse que foi mal interpretado. Em publicação no feed do Instagram, ele disse que a postagem sobre o alerta foi tirada de contexto. Ele não deixou deu detalhes do atendimento médico. O familiar disse que ele não imaginava a proporção que o caso ia tomar.

Ressalto que minha intenção nunca foi acusar qualquer bar ou balada, até porque mantenho amizade e afeto por muitos desses locais, me apresento em alguns deles, e por não saber exatamente onde havia ingerido a substância, mencionei todos apenas por precaução - visando proteger a mim e aos meus amigos.

DJ Biel Costa, em publicação

O UOL entrou em contato o DJ, a Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes) e a Secretaria Estadual de Saúde. Assim que houver um posicionamento, o texto será atualizado.

O que se sabe até agora

Três estabelecimentos, dois bares e uma adega, foram fechados ou são investigados em São Paulo, e um em São Bernardo do Campo. Os bares da capital ficam na Mooca, na zona leste e no Jardim Paulista, na zona oeste. São Eles: