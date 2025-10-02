Falta de água em SP já chegou na sua casa? Envie seu relato ao UOL

Com chuvas abaixo do esperado em 2025 e o agravamento da seca, a Sabesp anunciou, no final de agosto, a redução da pressão na distribuição de água na região metropolitana de São Paulo pelo período de oito horas durante as madrugadas. No dia 19 de setembro, a Arsesp determinou a ampliação para dez horas da chamada gestão de demanda noturna.

Em outubro, o sistema Cantareira, reservatório que abastece metade da população da capital, passou a operar no nível 4 de restrição, o que não ocorria desde janeiro de 2022.

O UOL quer saber sua família foi afetada pela escassez no abastecimento de água em São Paulo. Envie o seu relato, indicando onde você mora e de que forma foi afetado com a crise hídrica no estado para o e-mail enviesuahistoria@uol.com.br.