Lote com 128 mil garrafas de vodca sem documentação é recolhido em SP

Até o momento, um bar e uma distribuidora tiveram inscrições estaduais suspensas. Outras três distribuidoras estão sob análise para suspensão e seis bares estabelecimentos foram interditados cautelarmente pelas vigilâncias sanitárias da cidade e do estado de São Paulo.

Distribuidora de Barueri confirmou ação da Anvisa e diz que "segue rigorosamente a legislação vigente". Em nota, a GRF Distribuição, uma das empresas fiscalizadas ontem, afirmou que colabora com as autoridades "não por haver dúvidas sobre nossos produtos, mas para reforçar a importância de diferenciar as empresas sérias e homologadas daquelas que atuam de forma irregular". O governo do estado não confirmou se o lote suspenso foi encontrado no local.

Além das bebidas lacradas na distribuidora, outras 17,7 mil garrafas de destilados foram apreendidas em uma fábrica clandestina da cidade de Americana ontem. Segundo o governo do estado, outras 942 garrafas também foram retiradas das ruas durante operações nesta semana, 160 delas estavam com duas mulheres que foram presas levando bebida falsificada comprada na capital para a cidade de Jaboticabal, no interior.

Cinco inquéritos policiais diferentes investigam as intoxicações por metanol no estado. Segundo o governo, 22 prisões relacionadas ao crime de adulteração de bebidas foram feitas neste ano.

O estado de São Paulo confirmou 10 casos de intoxicação por metanol e investiga outros 27 casos suspeitos, segundo balanço da Secretaria de Estado de Saúde divulgado ontem. Ainda não se sabe se os casos têm relação com o consumo de bebidas alcoólicas adulteradas.

O que se sabe sobre intoxicação por metanol

Há risco de subnotificação. O Ciatox (Centro de Informação e Assistência Toxicológica) alertou ainda que o número de casos ser ainda maior, pois nem todos chegam ao conhecimento dos órgãos de vigilância e controle.