Fisiculturista morto pela esposa em SC era vigiado por buracos na parede

O fisiculturista encontrado morto na escada do prédio onde morava foi assassinado pela própria esposa por ciúmes, segundo a Polícia Civil de Santa Catarina. O inquérito, concluído hoje, apontou que ela vigiava a vítima por buracos na parede do apartamento onde moravam.

O que aconteceu

Assassinado com 21 facadas, Valter Vargas Aita, 41, começou a ser atacado quando ainda estava dormindo. Ele foi atingido em regiões críticas como a jugular, a cabeça, a nuca e o rosto, além de outras partes do corpo como os braços, as pernas, o tórax e o abdômen. As informações constam no laudo necroscópico divulgado hoje pela Polícia Civil de Santa Catarina. O crime aconteceu em 7 de setembro na cidade de Chapecó.

Fisiculturista tentou se defender, segundo laudo. Foram identificados cortes nas palmas das mãos de Valter, sinal de que ele tentou segurar a lâmina, mas não conseguiu.