Homem acha onça-parda no telhado de casa, laça bicho e aciona resgate no PR

Um produtor rural encontrou uma onça-parda em cima do telhado de sua casa, em Congonhinhas, no norte do Paraná, na terça-feira (30).

O que aconteceu

Morador laçou a onça-parda para retirá-la de cima do telhado. Na sequência, ele acionou o Instituto Água e Terra para resgatar o animal.

Homem deixou o animal preso em um pequeno cercado de grade até a chegada do resgate. A onça-parda já rondava a região e teria comido alguns dos animais que ele cria.