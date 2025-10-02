Número de intoxicados por metanol sobe para 11; há 48 casos em investigação

Subiu para 11 o número de casos confirmados no país de contaminação por metanol em bebidas alcoólicas adulteradas, segundo o Ministério da Saúde. Outros 48 estão em investigação.
O que aconteceu
País confirmou uma morte e investiga outras sete suspeitas. O óbito confirmado aconteceu na cidade de São Paulo. O estado tem mais cinco mortes sob investigação (três na capital e duas em São Bernardo do Campo); as outras duas são investigadas em Pernambuco, em Lajedo e João Alfredo.
Inicialmente, o ministro Alexandre Padilha havia confirmado mais um caso do Distrito Federal, que ainda não havia entrado no sistema. Após comunicado à imprensa, o próprio ministério corrigiu a informação e disse que o caso tem "todas as evidências, está sendo já tratado como intoxicação [por metanol], mas ainda não tem a confirmação do exame laboratorial".
O único caso suspeito no DF é o do cantor Hungria, em Brasília. O músico foi internado nesta tarde no hospital DFStar da capital federal.
Os dados são atualizados diariamente, no período da tarde. Até ontem à noite, havia 10 casos confirmados e 33 em investigação.
Os casos estão hoje em dois estados: São Paulo (6) e Pernambuco (5). Em grande maioria, as intoxicações estão concentradas na capital e em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Os números são baseados em dados recebidos pelo Cievs Nacional (Centro Nacional de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde).
Balanço oficial do governo de São Paulo, porém, tem dois casos suspeitos a menos do que o do Ministério da Saúde. Até a manhã de hoje, o número oficial divulgado pelo governo de SP era de 27 casos em investigação. A expectativa é de que um novo balanço estadual seja divulgado na tarde de hoje.
Quatro casos de intoxicação foram descartados até o momento, segundo o governo federal. Uma nota técnica foi enviada a todos os estados orientando que qualquer caso suspeito seja comunicado imediatamente às autoridades nacionais.
Número de intoxicações suspeitas nos últimos meses é mais que o dobro da média anual do Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil registra 20 casos por ano de intoxicações do tipo.
"A gente está vivendo uma situação anormal", disse Padilha, à imprensa. "Tem criminosos que romperam esses processos [de segurança e fiscalização] que são feitos regularmente."
