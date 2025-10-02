Número de intoxicados por metanol sobe para 11; há 48 casos em investigação

O único caso suspeito no DF é o do cantor Hungria, em Brasília. O músico foi internado nesta tarde no hospital DFStar da capital federal.

Os dados são atualizados diariamente, no período da tarde. Até ontem à noite, havia 10 casos confirmados e 33 em investigação.

Os casos estão hoje em dois estados: São Paulo (6) e Pernambuco (5). Em grande maioria, as intoxicações estão concentradas na capital e em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Os números são baseados em dados recebidos pelo Cievs Nacional (Centro Nacional de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde).

Balanço oficial do governo de São Paulo, porém, tem dois casos suspeitos a menos do que o do Ministério da Saúde. Até a manhã de hoje, o número oficial divulgado pelo governo de SP era de 27 casos em investigação. A expectativa é de que um novo balanço estadual seja divulgado na tarde de hoje.

Quatro casos de intoxicação foram descartados até o momento, segundo o governo federal. Uma nota técnica foi enviada a todos os estados orientando que qualquer caso suspeito seja comunicado imediatamente às autoridades nacionais.

Número de intoxicações suspeitas nos últimos meses é mais que o dobro da média anual do Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil registra 20 casos por ano de intoxicações do tipo.