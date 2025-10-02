Intoxicação por metanol: Padilha anuncia compra emergencial de etanol

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou hoje a compra emergencial de 150 mil ampolas de etanol farmacêutico para a produção de antídoto contra a intoxicação por metanol. Mais cedo, a pasta divulgou que há 11 casos confirmados da intoxicação no Brasil, que podem estar relacionados à ingestão de bebidas alcoólicas adulteradas.

O que aconteceu

Objetivo é reforçar estados e municípios no tratamento das vítimas, explicou Padilha. Também foi montado um estoque com 4,3 mil ampolas de etanol em hospitais universitários e serviços do SUS.

Anvisa aciona produtores e agências internacionais para adquirir o fomepizol, também utilizado contra a intoxicação. "Com essa ação, estamos mobilizando as dez maiores agências reguladoras do mundo para que indiquem, em seus países, quais são os produtores do fomepizol", afirmou o ministro.