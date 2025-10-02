SP: laudo de bebidas com suspeita de metanol não tem mais prazo para sair

Precisa verificar se tem o metanol e a quantidade, ou seja, verificar se a composição está no limite do metanol. Pode ser que a amostra não tenha metanol. O resultado só sai no laudo Mauro Renault, diretor do Núcleo de Química do Instituto de Criminalística da Polícia Civil de SP

Casos confirmados em SP

Estado de São Paulo tem 11 casos confirmados de intoxicação por metanol, segundo balanço divulgado hoje pela Secretaria de Saúde. Ainda não se sabe se os casos têm relação com o consumo de bebidas alcoólicas adulteradas.

Há outros 41 casos em investigação. Um homem de 54 anos morreu na capital vítima da intoxicação, enquanto outros cinco óbitos estão em investigação —três na cidade de São Paulo (homens entre 45, 50 e 70 anos) e dois em São Bernardo do Campo (dois homens entre 49 e 58 anos).

Capital lidera registros com oito casos confirmados e 27 em investigação. Em seguida, São Bernardo do Campo com uma confirmação e nove registros em investigação; Guarulhos, com um caso confirmado e um investigado; Itapecerica da Serra com uma confirmação; e Barrinha, Limeira, Santos e São Vicente com um caso em investigação cada.