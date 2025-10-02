Linhas 1-Azul e 3-Vermelha do Metrô têm lentidão após problemas de energia

As linhas 1-Azul e 3-Vermelha do Metrô de São Paulo operam com velocidade reduzida na manhã de hoje devido a problemas de energia.

O que aconteceu

Falta de energia afetou o funcionamento de toda a linha Azul, da estação Jabaquara à Tucuruvi. O problema começou às 7h50, segundo o Metrô de São Paulo.

Por causa do problema na linha Azul, a movimentação da linha 3-Vermelha também foi afetada. As duas linhas se conectam na estação Sé, de grande movimentação em horário de pico.