Linhas 1-Azul e 3-Vermelha do Metrô têm lentidão após problemas de energia

As linhas 1-Azul e 3-Vermelha do Metrô de São Paulo operam com velocidade reduzida na manhã de hoje devido a problemas de energia.
O que aconteceu
Falta de energia afetou o funcionamento de toda a linha Azul, da estação Jabaquara à Tucuruvi. O problema começou às 7h50, segundo o Metrô de São Paulo.
Por causa do problema na linha Azul, a movimentação da linha 3-Vermelha também foi afetada. As duas linhas se conectam na estação Sé, de grande movimentação em horário de pico.
Problema foi causado por uma falha de alimentação elétrica em uma subestação na região da estação Portuguesa-Tietê, informou o Metrô. Em nota, a companhia disse que os problemas foram causados por uma ocorrência externa. A subestação é de administração da Enel.
Situação de energia foi ser normalizada às 8h30, segundo o Metrô. Como o funcionamento dos trens foi afetado por quase uma hora, a movimentação dentro das estações ainda está em processo de normalização.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.