Milton Leite diz que vai processar advogados do Jockey por racismo

Ex-presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Milton Leite (União Brasil) diz que vai processar os advogados do Jockey Club de São Paulo por racismo: num documento protocolado na Justiça, conforme revelou o UOL, o clube se refere ao político como "antropoide desvairado".

Antropoide, segundo o dicionário, se refere a animais como gorilas e orangotangos.

A expressão está na página 18 do pedido de recuperação judicial do Jockey Club, assinado pelos advogados Hoanes Koutoudjian, João Boyadjian, Vicente Paolillo e José Mauro Marques.