Ministro sugere cautela com origem dos destilados; que bebidas são essas?

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, recomendou que consumidores não bebam destilados se não tiverem "absoluta certeza" da origem, em meio aos registros de casos de intoxicação por metanol.

O que são bebidas destiladas

Bebidas destiladas passam por um segundo processo, além da fermentação: a destilação. O mosto (líquido açucarado que fermenta para gerar álcool, como o suco da uva ou o caldo da cana) é aquecido, vapores alcoólicos são coletados e condensados, elevando a graduação alcoólica.

Cachaça, uísque, vodca e gim são exemplos típicos. Pela legislação brasileira, a cachaça deve ter entre 38% e 48% de álcool v/v, enquanto a aguardente de cana pode chegar a 54% v/v (volume por volume, que indica a proporção de etanol em relação ao volume total da bebida).