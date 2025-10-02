PM e assessor da prefeitura de Petrópolis são presos em operação contra CV

Doze pessoas foram presas hoje no Rio, incluindo um sargento da Polícia Militar e um assessor especial da prefeitura de Petrópolis, em operação contra o Comando Vermelho. Na capital, dezenas de escolas estão fechadas.

O que aconteceu

Agentes tentam cumprir 18 mandados de prisão contra criminosos ligados ao CV que atuam, principalmente, em Petrópolis. Ao todo, investigações identificaram 55 envolvidos em esquema de tráfico de drogas. Até a publicação deste texto, 12 foram presos, segundo a polícia civil fluminense. Nova fase da Operação Asfixia é contra a expansão da facção na Região Serrana do estado e conduzida pela Polícia Civil e pelo Ministério Público do Rio de Janeiro.

Sargento da PM responderá a processo administrativo. Em nota ao UOL, a PM disse que acompanhou o cumprimento do mandado de prisão contra o agente — que não teve o nome divulgado. Ele "responderá a um processo administrativo disciplinar, que avaliará a possibilidade de sua permanência" na instituição.