Pernambuco registra quarto caso suspeito de intoxicação por metanol

Pernambuco registrou o quarto caso suspeito de intoxicação por metanol associado ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas —o primeiro na região metropolitana do Recife.

O que aconteceu

Moradora de Olinda que consumiu vodca foi internada três dias após apresentar sintomas de intoxicação. A Secretaria Estadual de Saúde foi notificada do caso na tarde de hoje.

Paciente está internada no Recife. A mulher apresentou náuseas, vômito, cefaleia e visão turva.