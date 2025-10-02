Assine UOL
Cotidiano

Pernambuco registra quarto caso suspeito de intoxicação por metanol

Do UOL, em São Paulo
Os sintomas de intoxicação por metanol podem incluir náusea, vômito, dor abdominal, visão turva, vertigem, pressão baixa e tremor
Pernambuco registrou o quarto caso suspeito de intoxicação por metanol associado ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas —o primeiro na região metropolitana do Recife.

O que aconteceu

Moradora de Olinda que consumiu vodca foi internada três dias após apresentar sintomas de intoxicação. A Secretaria Estadual de Saúde foi notificada do caso na tarde de hoje.

Paciente está internada no Recife. A mulher apresentou náuseas, vômito, cefaleia e visão turva.

Esta é a quarta vez que a Apevisa (Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária) é acionada por suspeita de intoxicação. Os casos anteriores, também suspeitos, foram registrados no interior do estado.

Todos os [outros três] pacientes foram atendidos no Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru, também no Agreste do estado, onde dois deles evoluíram para óbito, enquanto o terceiro recebeu alta hospitalar com perda de visão bilateral como sequela do evento.
Secretaria de Saúde de Pernambuco

