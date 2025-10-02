Mulheres são presas com mais de 160 garrafas de uísque falsificadas em SP

Mulheres afirmaram à polícia que compraram as bebidas na capital e pretendiam vendê-las em comércios e eventos de Jaboticabal. A cidade de 73.000 habitantes fica a 350 quilômetros de São Paulo.

O carro, os rótulos falsificados e as bebidas foram apreendidas pela polícia. O caso foi registrado como falsificação, corrupção ou adulteração de bebidas na delegacia de Matão.

As mulheres, que estão na Cadeia Pública de São Carlos, não foram identificadas pela polícia. O UOL não conseguiu até o momento encontrar a defesa delas, mas o espaço segue aberto para manifestação.

Polícia levou dois homens à delegacia na capital e fez outras buscas contra falsificação ontem. Eles foram detidos com quase 2.000 lacres falsificados de bebida na zona sul de São Paulo. Materiais também foram apreendidos em distribuidoras de bebida no bairro da Bela Vista, região central da cidade. Não há até o momento comprovação de que as bebidas sejam adulteradas e elas passarão por perícia.

O estado de São Paulo confirmou 10 casos de intoxicação por metanol e investiga outros 27 casos suspeitos, segundo balanço da Secretaria de Estado de Saúde divulgado ontem. Ainda não se sabe se os casos têm relação com o consumo de bebidas alcoólicas adulteradas.

O que se sabe sobre intoxicação por metanol

Há risco de subnotificação. O Ciatox (Centro de Informação e Assistência Toxicológica) alertou ainda que o número de casos ser ainda maior, pois nem todos chegam ao conhecimento dos órgãos de vigilância e controle.