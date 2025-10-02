Após expulsão da UnB, youtuber Wilker Leão se matricula em história na UEG

Wilker diz que está "oficialmente de volta à sala de aula de uma universidade pública", em vídeo publicado no Instagram. "A gente vai mostrar simplesmente a realidade como sempre, mostrando aqui o meu rosto, sem expor ninguém mais, porque a gente quer saber o que acontece com o nosso dinheiro gasto nessas instituições públicas", afirmou o youtuber.

Em vídeo, Wilker afirma que pretende retornar à UnB "em breve". Após anunciar a matrícula no curso de história da UEG, o youtuber relembra sua expulsão da UnB e afirma que foi alvo de perseguição, dizendo que "a perseguição chegou ao ápice".

Relembre o caso

Wilker foi expulso da UnB em 5 de setembro por gravar professores e alunos durante aulas e os expor nas redes sociais. Em vídeos, ele aparece debochando de professores e colegas do curso de História e alegando uma suposta "doutrinação de esquerda". Após o ocorrido, a UnB informou que o estudante Wilker Leão de Sá "foi excluído da instituição e está impedido de realizar novos registros de matrícula".

O youtuber considera a expulsão "completamente absurda". Ao UOL, ele disse que "todo apontamento de 'irregularidades cometidas por mim' são pautadas em perspectivas subjetivas do regulamento administrativo da própria UnB. Mas não há menção à lei alguma".