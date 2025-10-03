Além de São Paulo: veja os estados com casos suspeitos de metanol em bebida

São Paulo

Onze casos de intoxicação por metanol confirmados e 41 em investigação. Um homem de 54 anos morreu na capital vítima da intoxicação, enquanto outros cinco óbitos estão em investigação - três na cidade de São Paulo (homens entre 45, 50 e 70 anos) e dois em São Bernardo do Campo (dois homens entre 49 e 58 anos).

Capital lidera registros com oito casos confirmados e 27 em investigação. Em seguida, São Bernardo do Campo com uma confirmação e nove registros em investigação; Guarulhos, com um caso confirmado e um investigado; Itapecerica da Serra com uma confirmação; e Barrinha, Limeira, Santos e São Vicente com um caso em investigação cada.

Pernambuco

Seis casos suspeitos de intoxicação por metanol associada ao consumo de bebidas alcoólicas. Os dois casos divulgados hoje se referem a uma mulher, turista de São Paulo, que apresentou os sintomas após beber gin, e de um homem de Gravatá que buscou atendimento em Caruaru com dificuldade de enxergar após ingerir uma bebida destilada.

Bahia

Morte suspeita é investigada, divulgou o governo hoje. Trata-se de um homem de 56 anos que morreu em Feira de Santana na madrugada de hoje.