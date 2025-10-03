Além de São Paulo: veja os estados com casos suspeitos de metanol em bebida

Seis secretarias estaduais de saúde já anunciaram que investigam casos suspeitos de intoxicação por metanol, que podem estar relacionados à ingestão de bebida alcoólica.
O que aconteceu
Os seguintes estados têm casos suspeitos: São Paulo (41), Pernambuco (6), Bahia (1), Paraná (1) e Goiás (1). O Distrito Federal (2) também aparece na lista.
São Paulo é o único estado com casos já confirmados de intoxicação, além dos que ainda estão em investigação. São 11 registros, segundo balanço divulgado ontem.
São Paulo
Onze casos de intoxicação por metanol confirmados e 41 em investigação. Um homem de 54 anos morreu na capital vítima da intoxicação, enquanto outros cinco óbitos estão em investigação - três na cidade de São Paulo (homens entre 45, 50 e 70 anos) e dois em São Bernardo do Campo (dois homens entre 49 e 58 anos).
Capital lidera registros com oito casos confirmados e 27 em investigação. Em seguida, São Bernardo do Campo com uma confirmação e nove registros em investigação; Guarulhos, com um caso confirmado e um investigado; Itapecerica da Serra com uma confirmação; e Barrinha, Limeira, Santos e São Vicente com um caso em investigação cada.
Pernambuco
Seis casos suspeitos de intoxicação por metanol associada ao consumo de bebidas alcoólicas. Os dois casos divulgados hoje se referem a uma mulher, turista de São Paulo, que apresentou os sintomas após beber gin, e de um homem de Gravatá que buscou atendimento em Caruaru com dificuldade de enxergar após ingerir uma bebida destilada.
Bahia
Morte suspeita é investigada, divulgou o governo hoje. Trata-se de um homem de 56 anos que morreu em Feira de Santana na madrugada de hoje.
Amostras biológicas do homem serão analisadas e resultados devem ser divulgados em até sete dias. Até lá, o caso é tratado como sob investigação.
Paraná
Caso de paciente investigado é de um homem de 60 anos, atropelado em Curitiba após ingerir bebida alcoólica. Durante a internação, ele apresentou sintomas compatíveis com intoxicação por metanol.
Goiás
Secretaria de Saúde investiga caso de uma paciente de 25 anos do município de Itapaci. Ele ingeriu bebida alcoólica em Guarinos e está internada em Uruaçu.
Distrito Federal
DF investiga dois casos suspeitos, incluindo o do rapper Hungria. Ele foi internado ontem no Hospital DF Star, em Brasília, com a suspeita de intoxicação após ingerir bebida alcoólica.
