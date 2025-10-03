Alunos levam capivara morta em ônibus circular e dissecam animal na USP

Apesar do manejo inapropriado do animal morto, o risco de contaminação é muito baixo, disse a USP. A Superintendência de Saúde da universidade esclareceu que foi informada e acompanha o caso. Desde 2014, com a entrada das capivaras na área da Raia Olímpica, vindas do rio Pinheiros, a prefeitura do campus monitora a área.

Capivaras são hospedeiras do carrapato-estrela, vetor da febre maculosa brasileira. A USP diz que estabeleceu um termo de cooperação com o Centro de Práticas Esportivas e a FMVZ (Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia) para fomentar pesquisas, com autorização da Secretaria do Meio Ambiente, para diagnóstico da população e controle reprodutivo das capivaras por meio de vacina imunocontraceptiva e cirurgia de esterilização.

Área onde capivaras são vistas na USP é de "baixo risco". A instituição esclareceu que promove um ambiente seguro com o controle de carrapatos que transmitem a febre maculosa. Ainda de acordo com a universidade, os dados de pesquisa da FMVZ relacionados à presença de carrapatos mostraram que a Raia Olímpica é uma "área de baixo risco de ocorrência para febre maculosa brasileira", devido ao confinamento das capivaras e sua baixa taxa de crescimento populacional.

O UOL procurou a Secretaria de Saúde de São Paulo, mas a pasta informou que não é responsável pela apuração do caso. A Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística também declarou que não trata sobre o tema.