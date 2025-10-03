SP distribui 2.000 ampolas de antídoto para tratar intoxicação por metanol

A princípio, antídoto está sendo enviado para hospitais de referência na capital e no interior. São eles: o Hospital das Clínicas de São Paulo, Campinas e Ribeirão Preto. A secretaria informou, em nota, que as ampolas serão encaminhadas para unidades de saúde de todo o estado, mediante solicitação, em caso de suspeita de intoxicação por metanol.

Resultados de exames suspeitos sairão mais rápido. Também para atender ao surto, a rede estadual vai analisar amostras de sangue ou urina de pacientes com suspeita de intoxicação em até uma hora. Conforme a governo, as amostras coletadas nas unidades de saúde serão encaminhadas pelo Instituto Adolfo Lutz até o laboratório de toxicologia da USP, em Ribeirão Preto.

Casos no Estado

SP registrou 11 casos de intoxicação por metanol, incluindo uma morte. Outros 41 casos estão sob investigação, conforme dados divulgados na tarde de ontem.

Capital lidera registros com oito casos confirmados e 27 em investigação. Em seguida, São Bernardo do Campo com uma confirmação e nove registros em investigação; Guarulhos, com um caso confirmado e um investigado; Itapecerica da Serra com uma confirmação; e Barrinha, Limeira, Santos e São Vicente com um caso em investigação cada.

Nove estabelecimentos foram interditados no estado. Na capital, as interdições aconteceram nos bairros de Bela Vista, Itaim Bibi, Jardins, Mooca e M'Boi Mirim. Osasco aparece no balanço com dois locais interditados, enquanto São Bernardo do Campo e Barueri registram uma interdição cada.