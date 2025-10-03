Anvisa chama agências internacionais em busca de antídoto contra metanol

Brasil não tem produção própria do remédio e, por enquanto, usa de forma alternativa o etanol farmacêutico. Ontem, o ministro Alexandre Padilha anunciou a compra emergencial de 150 mil ampolas do antídoto alternativo para reforçar estados e municípios.

Agências médicas internacionais também foram acionadas pelo governo federal. A FDA, reguladora dos Estados Unidos, e a EMA, da União Europeia, estão entre as procuradas em busca do antídoto.

Casos confirmados no Brasil

Subiu para 11 o número de casos confirmados no país de contaminação por metanol ontem. Outros 48 estão em investigação.

País confirmou uma morte e investiga outras sete suspeitas. O óbito confirmado aconteceu na cidade de São Paulo. O estado tem mais cinco mortes sob investigação (três na capital e duas em São Bernardo do Campo); as outras duas são investigadas em Pernambuco, em Lajedo e João Alfredo.

Os casos estão hoje em dois estados: São Paulo (6) e Pernambuco (5). A maioria das intoxicações está concentrada na capital e em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Os números são baseados em dados recebidos pelo Cievs Nacional (Centro Nacional de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde).