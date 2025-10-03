Bahia investiga primeira morte suspeita de intoxicação por metanol

Governo da Bahia e Prefeitura de Feira de Santana afirmaram que estão em contato com o Ministério da Saúde. O boletim mais recente divulgado pelo órgão federal aponta 59 casos entre suspeitos e confirmados.

Até o momento, o único estado que confirmou uma morte e casos de contaminação por metanol em bebida foi São Paulo. Mais casos suspeitos são investigados no estado paulista e em Pernambuco, onde duas pessoas morreram.

Casos confirmados no Brasil

Subiu para 11 o número de casos confirmados no país de contaminação por metanol ontem. Outros 48 estão em investigação.

País confirmou uma morte e investiga outras sete suspeitas. O óbito confirmado aconteceu na cidade de São Paulo. O estado tem mais cinco mortes sob investigação (três na capital e duas em São Bernardo do Campo); as outras duas são investigadas em Pernambuco, em Lajedo e João Alfredo.

Os casos estão hoje em dois estados: São Paulo (6) e Pernambuco (5). A maioria das intoxicações está concentrada na capital e em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Os números são baseados em dados recebidos pelo Cievs Nacional (Centro Nacional de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde).