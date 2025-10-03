SP tem 11 casos confirmados de intoxicação por metanol; 91 em investigação

O estado de São Paulo tem 11 casos confirmados de intoxicação por metanol após ingestão de bebida adulterada. Outros 91 casos estão em investigação, segundo balanço divulgado hoje pela Secretaria de Saúde.

O que aconteceu

Há apenas uma morte confirmada, na capital paulista. Outros oito óbitos estão em investigação - cinco na capital, dois em São Bernardo do Campo e um em Cajuru.

Municípios com casos confirmados: São Paulo (8), São Bernardo do Campo (1), Itapecerica da Serra (1) e Guarulhos (1).