Caminhão-tanque explode e pega fogo na Serra das Araras, no Rio; vídeo

Um caminhão-tanque carregado com etanol capotou e pegou fogo na madrugada de hoje na Serra das Araras, no quilômetro 228 da Via Dutra, em Piraí, no Rio.

O que aconteceu

Motorista está internado em estado grave. Ele foi socorrido para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, de acordo com a Secretaria de Saúde do estado.

Combustível derramado provocou focos de incêndio na vegetação às margens da via. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo foi controlado. Equipes trabalham no resfriamento e monitoramento do local.