Cerveja tem metanol? Entenda quais os riscos de contaminação nas bebidas

Pelo menos doze pessoas morreram após ingerirem bebidas alcoólicas adulteradas com metanol. Os casos investigados até aqui envolvem diferentes tipos de destilados, como gim, uísque e vodca, consumidos em locais distintos. Especialistas explicam que, nas cervejas, a quantidade de metanol gerada é muito pequena, mas afirmam que é preciso tomar cuidado com produções artesanais.

Como metanol entra na bebida

O metanol é um álcool, assim como o conhecido etanol, presente nas bebidas que são consumidas. Ambos são incolores, inflamáveis e têm cheiros semelhantes. Por isso é tão difícil diferenciar os dois. Mas o metanol é muito mais tóxico e não deve ser ingerido.

O metanol pode aparecer em qualquer bebida com álcool. No entanto, é mais provável que apareça em bebidas com maior teor alcoólico, como bebidas destiladas. "O processo de destilação de bebida produz um teor alcoólico maior que o processo de fermentação pura e simples, como na cerveja e no vinho", explica Rinaldo Tavares, professor de toxicologia clínica da UFF (Universidade Federal Fluminense).