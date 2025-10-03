Clínica de estética nos Jardins fecha e causa revolta: 'Paguei sem receber'

Nathalia registrou boletim de ocorrência contra a clínica. Para ela, o maior impacto foi a perda de confiança. "Dinheiro a gente corre atrás. Mas o abalo emocional, a frustração, a sensação de que fomos enganadas, isso fica. Eu nunca mais fecho um contrato de longo prazo em clínica nenhuma." Ela afirma que pagou R$ 1.800 por procedimentos que não realizou.

Quando a gente descobriu que o imóvel tinha sido esvaziado às pressas, foi um choque. Ficamos sem chão.

Nathalia Razera

A empresária Cristina, que pediu para não ter seu nome completo divulgado, relata ter investido R$ 200 mil em um contrato para abrir uma unidade da marca em Brasília. Somados os gastos com reforma, mobiliário e contratação de funcionários, o valor investido ultrapassou R$ 700 mil, segundo ela relatou em um processo judicial ao qual o UOL teve acesso.

Ela assinou um contrato de licenciamento de marca, mas descobriu depois que a marca Spa Club não pertencia à empresa, explica Marcus Pereira, advogado de Cristina. "O modelo oferecido era amador e não havia suporte para operação. Na prática, o que se vendia não correspondia ao que estava no papel", afirmou. "Quando a Justiça começou a intimar a empresa, as responsáveis encerraram as atividades, o que para nós demonstra má fé", disse Pereira.

Esse dinheiro é fruto de uma vida inteira de trabalho. O impacto financeiro e emocional foi devastador. Cheguei a ser internada com problemas de saúde em meio a esse processo.

Cristina, empresária

Clínica nega irregularidades

A defesa de Nattasha Viassone, sócia do Spa Club, e da irmã dela, Nicolly Viassone, atribuiu o encerramento das atividades a dificuldades financeiras. "Diversas tentativas de reversão da situação foram empreendidas. Enquanto estivemos fechados, realizamos reparos internos e buscamos investimentos para viabilizar a continuidade da clínica, porém todos esses esforços não surtiram efeito."