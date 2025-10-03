Clínica de estética nos Jardins fecha e causa revolta: 'Paguei sem receber'

Clientes de uma clínica de estética no Jardim Paulista, bairro nobre de São Paulo, relatam prejuízos após o fechamento repentino da unidade. Ao UOL, a clínica disse que não houve prática ilegal.
O que aconteceu
Mulheres relataram ao UOL que a clínica Spa Club, na Rua Pamplona, continuou comercializando pacotes e contratos até pouco antes do fechamento, em julho. Mais de 60 clientes que frequentavam a unidade dos Jardins dizem que tiveram prejuízos financeiros. Quando perceberam que não eram as únicas afetadas, criaram um grupo no WhatsApp para reunir os relatos.
A administradora Janaína Mendonça, 45, afirma que era paciente desde abril de 2024 —ela fazia procedimentos para tratar o lipedema, doença caracterizada pelo acúmulo de gordura em partes do corpo. Em dezembro de 2024, foi incentivada pelas administradoras da clínica a antecipar um novo contrato, com a vantagem de receber quatro meses grátis de utilização após o período do pacote —pelo contrato, ela teria sessões até 2026.
Ela diz que, mesmo após o fechamento da clínica, as parcelas continuaram sendo debitadas de sua conta e os atendimentos não ocorreram. "Renovei acreditando que estava garantindo meu tratamento a longo prazo. Mas, de repente, a clínica fechou e eu segui pagando sem receber nada em troca. É uma sensação de impotência enorme." Janaína calcula que pagou R$ 2.400 sem ter acesso aos procedimentos.
Janaína diz que percebeu movimentações estranhas no primeiro semestre. "Eles começaram a insistir em promoções agressivas e pediam pagamentos adiantados. A gente acreditou, porque estávamos acostumadas com o atendimento, mas era mentira."
Eu tenho lipedema e preciso de sessões regulares. Mas agora fiquei com medo de fechar pacotes em qualquer lugar. A gente cria um trauma. Quando você fecha as portas sem dar nenhuma satisfação real, sem reembolsar clientes e nem apresentar um plano, não tem como chamar isso de simples dificuldade financeira. Eu me sinto enganada.
Janaína Mendonça
A bancária Nathalia Razera, 41, diz que foi convencida a fechar pacotes adiantados após a promessa de que o espaço passaria apenas por uma reforma temporária. Ela conheceu o Spa Club pelas redes sociais e começou a frequentar a clínica no início de 2024, também para tratar complicações do lipedema.
Eu acreditava nelas [as proprietárias da clínica]. Elas diziam que era só uma semana de ajustes internos. Continuei pagando, confiante de que logo voltaria a fazer os procedimentos. Mas nunca mais abriram.
Nathalia Razera
Nathalia registrou boletim de ocorrência contra a clínica. Para ela, o maior impacto foi a perda de confiança. "Dinheiro a gente corre atrás. Mas o abalo emocional, a frustração, a sensação de que fomos enganadas, isso fica. Eu nunca mais fecho um contrato de longo prazo em clínica nenhuma." Ela afirma que pagou R$ 1.800 por procedimentos que não realizou.
Quando a gente descobriu que o imóvel tinha sido esvaziado às pressas, foi um choque. Ficamos sem chão.
Nathalia Razera
A empresária Cristina, que pediu para não ter seu nome completo divulgado, relata ter investido R$ 200 mil em um contrato para abrir uma unidade da marca em Brasília. Somados os gastos com reforma, mobiliário e contratação de funcionários, o valor investido ultrapassou R$ 700 mil, segundo ela relatou em um processo judicial ao qual o UOL teve acesso.
Ela assinou um contrato de licenciamento de marca, mas descobriu depois que a marca Spa Club não pertencia à empresa, explica Marcus Pereira, advogado de Cristina. "O modelo oferecido era amador e não havia suporte para operação. Na prática, o que se vendia não correspondia ao que estava no papel", afirmou. "Quando a Justiça começou a intimar a empresa, as responsáveis encerraram as atividades, o que para nós demonstra má fé", disse Pereira.
Esse dinheiro é fruto de uma vida inteira de trabalho. O impacto financeiro e emocional foi devastador. Cheguei a ser internada com problemas de saúde em meio a esse processo.
Cristina, empresária
Clínica nega irregularidades
A defesa de Nattasha Viassone, sócia do Spa Club, e da irmã dela, Nicolly Viassone, atribuiu o encerramento das atividades a dificuldades financeiras. "Diversas tentativas de reversão da situação foram empreendidas. Enquanto estivemos fechados, realizamos reparos internos e buscamos investimentos para viabilizar a continuidade da clínica, porém todos esses esforços não surtiram efeito."
Também afirma que "não houve qualquer prática ilegal". Segundo a defesa, isso "se comprova pelos anos de funcionamento da clínica, pelos milhares de clientes atendidos e pelos procedimentos realizados com qualidade e transparência". A defesa afirmou que a clínica e a família das responsáveis têm sido alvo de ataques e ameaças "injustificados". E disse estudar medidas judiciais contra acusações que considera falsas.
A SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo) informou que foram registrados sete boletins de ocorrência contra o estabelecimento. Os casos estão em cartório e aguardam a representação formal das vítimas para que possam prosseguir.
