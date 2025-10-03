Esposa que matou fisiculturista com 21 facadas usava IA como 'confidente'

Valter começou a ser atacado quando ainda estava dormindo. Ele foi atingido em regiões críticas como a jugular, a cabeça, a nuca e o rosto, além de outras partes do corpo como os braços, as pernas, o tórax e o abdômen.

Fisiculturista tentou se defender, segundo laudo policial. Foram identificados cortes nas palmas das mãos de Valter, sinal de que ele tentou segurar a lâmina, mas não conseguiu.

Valter ainda conseguiu sair do apartamento em uma tentativa de pedir ajuda. No entanto, não recebeu socorro dos vizinhos e morreu na escadaria do prédio.

Andrea chegou a ser hospitalizada com tinha ferimentos leves, como um corte na mão. A suspeita disse em depoimento que foi atacada por Valter e revidou para se defender. A polícia, porém, afirma que a versão é falsa.

A mulher está presa preventivamente. Ela deverá responder por homicídio doloso, com as qualificadoras de motivo fútil e meios que dificultaram a defesa da vítima. O UOL tenta localizar a defesa dela. O espaço segue aberto para manifestação.

Andrea estava foragida após condenação por tentativa de latrocínio

Andrea e Valter estavam casados oficialmente desde 2021. Os dois são naturais de Santa Maria (RS) e moravam em Chapecó.