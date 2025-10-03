Homem que abusou da enteada por 22 anos vira réu e responderá por 8 crimes

Denúncia foi apresentada à Justiça pela 4º Promotoria de Araucária. De acordo com o órgão, a vítima e os três filhos que o suspeito teve com ela, com idades de 13, 9 e 6 anos, estão sendo acompanhados pelos órgãos de rede de proteção da comarca do município.

Por se tratar de um crime de estupro, a identidade do padrasto não foi divulgada. Não foi possível localizar sua defesa para pedir posicionamento.

Suspeito nega ter cometido os crimes, segundo a polícia. A Justiça paranaense manteve a prisão preventiva dele.

Relembre o caso

Vítima conseguiu escapar do cárcere no mês passado. Na ocasião, ela disse ao padrasto que precisava levar os filhos a uma consulta médica, mas foi para a delegacia de Araucária e denunciou o homem. As informações são da Polícia Civil do Paraná.

Padrasto começou a abusar sexualmente da vítima quando ela tinha 7 anos. Atualmente, a mulher tem 29.