Casos suspeitos de intoxicação por metanol sobem para 102 no país

País tem uma morte confirmada, em São Paulo, em razão do metanol. Outros 11 óbitos ainda estão sob investigação em todo o território nacional, sendo: 8 em São Paulo, 1 em Pernambuco, 1 na Bahia e 1 em Mato Grosso do Sul.

Os números divulgados pelo ministério foram informados pelas secretarias estaduais até às 16h de hoje. Os registros são encaminhados pelos estados ao CIEVS (Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde Nacional).

Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, diz que casos em outros estados trazem alerta. Os dados "reforçam a participação da Polícia Federal na investigação por ser uma situação interestadual", afirmou à CNN Brasil.

Antídotos e recomendação

Ministério diz que comprou 150 mil ampolas de etanol farmacêutico, antídoto para a intoxicação por metanol. A expectativa é que eles sejam entregues nos "próximos dias" e distribuídos aos centros de referência de intoxicação das secretarias estaduais, disse Padilha à CNN.

Pasta afirma já ter adquirido outras 4.300 ampolas do antídoto para esse tipo de intoxicação. A recomendação é que seja evitado o consumo de bebidas alcoólicas destiladas.