Casos suspeitos de intoxicação por metanol sobem para 102 no país

O Ministério da Saúde divulgou hoje que subiu para 102 o número de casos suspeitos de intoxicação por metanol após o consumo de bebidas alcoólicas em todo o país. Outros 11 casos tiveram a confirmação da contaminação pela sustância relacionada à bebida.
O que aconteceu
Casos suspeitos também foram registrados em estados que não apareceram em balanços anteriores. São eles: Bahia (2), Paraná (1) e Mato Grosso do Sul (1). Os outros estados que registraram casos suspeitos foram São Paulo, Distrito Federal (2) e Pernambuco (6).
Casos em São Paulo chegam a 101. Em 11 deles houve a confirmação da intoxicação por metanol, enquanto outros 90 estão sob investigação.
País tem uma morte confirmada, em São Paulo, em razão do metanol. Outros 11 óbitos ainda estão sob investigação em todo o território nacional, sendo: 8 em São Paulo, 1 em Pernambuco, 1 na Bahia e 1 em Mato Grosso do Sul.
Os números divulgados pelo ministério foram informados pelas secretarias estaduais até às 16h de hoje. Os registros são encaminhados pelos estados ao CIEVS (Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde Nacional).
Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, diz que casos em outros estados trazem alerta. Os dados "reforçam a participação da Polícia Federal na investigação por ser uma situação interestadual", afirmou à CNN Brasil.
Antídotos e recomendação
Ministério diz que comprou 150 mil ampolas de etanol farmacêutico, antídoto para a intoxicação por metanol. A expectativa é que eles sejam entregues nos "próximos dias" e distribuídos aos centros de referência de intoxicação das secretarias estaduais, disse Padilha à CNN.
Pasta afirma já ter adquirido outras 4.300 ampolas do antídoto para esse tipo de intoxicação. A recomendação é que seja evitado o consumo de bebidas alcoólicas destiladas.
